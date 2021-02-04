فلسطين تتسلم اليوم الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

من المتوقع أن تصل اليوم الخميس الدفعة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك v" لوزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت السفارة الروسية في رام الله اليوم الخميس، أن تسليم اللقاح الروسي إلى الجهات المختصة الفلسطينية سيكون بحضورها.

بدورها قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ستصل اليوم الخميس، إلى وزارة الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط سجلت اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V".

وتم التسجيل في إطار ترخيص الطوارئ دون إجراء تجارب سريرية إضافية على أراضي الدولة، بعدما تم تقييم إجراء مماثل، لتسجيل سابق في الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا والجزائر.

المصدر: RT