فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الاثنين، عن تسجيل وزارة الصحة في دولة فلسطين اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V".

تم التسجيل في إطار ترخيص الطوارئ دون إجراء تجارب سريرية إضافية على أراضي الدولة، بعدما تم تقييم إجراء مماثل، لتسجيل سابقا في الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا والجزائر.

ومن المقرر تسليم "سبوتنيك V" إلى فلسطين في الربع الأول من العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، إن "الجودة العالية والفعالية للقاح سبوتنيك V تجذب اهتماما متزايدا من عدد متزايد من البلدان، مشيرا إلى أن ذلك "سيؤدي إلى توسيع جغرافية تسجيلها وإمداداتها وإنتاجها".

وأضاف ديميترييف أنه "بعد أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، سيتم استخدام سبوتنيك V في الشرق الأوسط أيضا. مما يساعد أيضا بتوحيد جهودنا لتحقيق نصر مشترك مبكر على عدوى فيروس الكورونا من خلال تسهيل الوصول إلى لقاح فعال وآمن لمزيد من البلدان وسكانها".

وأوضح أن تسجيل لقاح "سبوتنيك V"، جاء نتيجة لمميزاته الرئيسية، المتمثلة في "فاعليته التي تزيد عن 90%، ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد الحالات الشديدة من مرض فيروس كورونا".

وأكد أن "لقاح سبوتنيك V تم إنتاجه على أساس منصة مثبتة ومدروسة جيدا من ناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تسبب نزلات البرد والتي واجهتها البشرية منذ آلاف السنين".

وأشار إلى أن "سبوتنيك V" يستخدم نوعين مختلفين من النواقل لجرعتين أثناء عملية التطعيم، مما يخلق مناعة أقوى مقارنة باللقاحات التي تستخدم نفس آلية التوصيل لكلتا الجرعتين".

وقال إنه "تم إثبات سلامة وفعالية ونقص الآثار السلبية طويلة المدى للقاحات الفيروس الغدي في أكثر من 250 دراسة سريرية على مدى عقدين".

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنه تم بالفعل تطعيم أكثر من 1.5 مليون شخص "سبوتنيك V".

وأشار إلى تعاون منتجي ومطوري لقاح "سبوتنيك V" ولقاح "استرازينيكا" (AstraZeneca) في التجارب السريرية لتحسين فعالية لقاح AstraZeneca البريطاني.

هذا وقد تمت الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" في روسيا وبيلاروسيا وصربيا والأرجنتين وبوليفيا والجزائر، وبدأت عملية تسجيل لقاح لاتحاد الأوروبي.

وأثبتت التجارب أن لقاح "سبوتنيك V" لا يسبب حساسية شديدة.

كذلك يمكن تخزين جرعات اللقاح عند درجة حرارة بين +2-8 درجات مئوية ما يسمح بتخزينه في ثلاجة تقليدية دون الحاجة إلى الاستثمار في بنية تحتية إضافية لسلسلة التبريد.

ولا يتعدى سعر لقاح "سبوتنيك V" الـ10 دولارات لكل حقنة.

المصدر: RT