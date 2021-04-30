وفاة الزبير أحمد الحسن الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية (صورة)

توفي اليوم الجمعة، الشيخ الزبير أحمد الحسن، الأمين العام للحركة الإسلامية، بسجن كوبر في السودان.

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وكانت صحته قد تدهورت قبل أن ينقل إلى مستشفى الشرطة بالعاصمة الخرطوم لتلقي العلاج.

ويعتبر الزبير من الرعيل الأول للحركة الإسلامية بالسودان، وتدرج في العمل التنظيمي إلى أن وصل إلى الأمين العام للحركة، حسب ما أفادت به وكالة "سودان برس".

وشغل الراحل الزبير أحمد الحسن العديد من المناصب الحكومية في السابق، منها وزيرا للمالية.

المصدر: "سودان برس"