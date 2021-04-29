برلماني: عراقيون يعيشون في أوروبا منذ 10 سنوات يتقاضون رواتب درجات عليا من الدولة

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ريبوار كريم، اليوم الخميس، عن وجود أشخاص يعيشون في أوروبا منذ 10 سنوات يتقاضون رواتب شهرية عالية من الدولة بدرجات ومناصب عليا.

وقال في تصريح صحفي، إن "ما تسمى بالدولة العميقة تحكم البلاد وتسيطر على مفاصل الدولة، وهي تثبت أسس الفساد في العراق".

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وأضاف، أن "إدارة الدولة أصبحت بيد شبكة عنكبوتية تدير البلاد من خلال العمليات الفاسدة، وبالتالي فإن أي توجه بأن الحكومة العراقية الحالية أو الحكومات السابقة كان بامكانها إنهاء الفساد، هو نوع من المبالغة".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية تطلع يوميا على قضايا ووثائق وملفات فساد، مثل عمليات بيع المناصب، وهذه تقع ضمن عمليات منظمة لتثبيت أسس الفساد في البلاد".

ويتحدث سياسيون عراقيون كثيرون عن ضياع نحو 800 مليار دولار منذ عام 2003 بسبب عمليات الفساد التي يعاني منها العراق.

وفي أكتوبر 2020 قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن بلاده تمضي في استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين.

المصدر: "روداو" + RT