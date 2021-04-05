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إصدار 13 مذكرة قبض واستقدام بحق مسؤولين عراقيين سابقين

أخبار العالم العربي

إصدار 13 مذكرة قبض واستقدام بحق مسؤولين عراقيين سابقين
بغداد
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أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، صدور 13 مذكرة قبض بحق مسؤولين عراقيين سابقين خلال شهرين ونصف الشهر.

وذكر القضاء في بيان صحفي، أن "محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة، أصدرت أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام بحق محافظين سابقين ومدراء عامين خلال ثلاثة أشهر".

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وأضاف، أن "محكمة تحقيق النزاهة في الحلة أصدرت من منتصف يناير حتى نهاية مارس 2021، أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام طالت مسؤولين كبارا عن قضايا فساد مالي وإداري".

 

المصدر: RT

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