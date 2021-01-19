العراق.. الحكم بالسجن المؤقت على مسؤول مرتش

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما بالسجن المؤقت ضد رئيس هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي بتهمة "الرشوة".

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وقال المجلس في بيان صحفي: "أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم، حكما بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات بحق رئيس هيئة التقاعد السابق أحمد عبد الجليل الساعدي، عن اخذه مبالغ رشوة فيما يخص عقد التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين".

وأضاف البيان: "كما قررت المحكمة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة استنادا للقرار 160 لسنة 1983".

وفي 17 سبتمبر الماضي، اعتقلت قوة عسكرية خاصة مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي.

المصدر: RT