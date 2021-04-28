مصر تعلن رسميا عن تهديد كبير لدلتا النيل

أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي أن مصر تعد واحدة من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، لذلك تم اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات التي تستهدف ترشيد استخدام المياه.

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وأوضح عبد العاطي، أن مصر تعمل على دراسة استخدام أصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه، والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية لضمان استدامتها، بالإضافة للعمل على توفير موارد مائية إضافية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول والتى تسهم فى حصاد مياه الأمطار بالبحيرات الصناعية التي أنشأتها الوزارة لاستخدام التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة.

كما أشار عبد العاطي لتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية العذبة وارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذي يمثل تهديدا كبيرا على دلتا نهر النيل، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ مشروعات كبرى فى مجال حماية الشواطئ لأطوال تصل إلى 160 كيلومترا لحماية السواحل المصرية.

وأكد عبد العاطي على الترابط الهام بين المياه والغذاء، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا للدور الهام الذي يمثله تطوير المنظومة المائية وانعكاسه على تحسن المنظومة الزراعية وسد الفجوة الغذائية التي تواجه مصر حاليا.

المصدر: اليوم السابع