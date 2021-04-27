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مصر تعلن الخطر ودخولها مرحلة الفقر الحاد من المياه ومواجهة سد النهضة بكل الطرق

أخبار العالم العربي

مصر تعلن الخطر ودخولها مرحلة الفقر الحاد من المياه ومواجهة سد النهضة بكل الطرق
Reuters
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أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أن مصر دخلت في فقر حاد فيما يخص المياه، مشيرا إلى أن "مصر دخلت بموارد هائلة ومئات المليارات للاستفادة من كل قطرة مياه".

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وأضاف مدبولي، في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الثلاثاء، أن "الدولة تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وتحلية مياه البحر، وكل ذلك لمواجهة محدودية الموارد المائية"، مؤكدا أن الدولة تتعامل بكل جبهاتها لمواجهة أزمة سد النهضة.

وأردف: "مصر من أعلى الدول في استخدام المياه، ومن أعلى الدول التي تعيد استخدامها وإعادة تدويرها، ومعالجتها"، مؤكدا أن "الدولة تستخدم كل مواردها لاستغلال كل قطرة مياه".

المصدر: المصري اليوم

 

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