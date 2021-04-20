خبير مصري: صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية "تكشف نية" إثيوبيا ملء سد النهضة رغم تحذيرات مصر

كشف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، عن صورة بالأقمار الصناعية تؤكد استعدادات إثيوبيا لعملية ملء ثانية لسد النهضة "رغم تحذيرات مصر".

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وقال الخبير المصري عبر صفحته في "فيسبوك": "تجفيف الممر الأوسط، أظهرت الصور الفضائية اليوم توقف عبور المياه من أعلى الممر الأوسط، واندفاعها من البوابتين العلويتين فقط، وهذا معناه بدء جفاف الممر الأوسط تمهيدا لرمي الخرسانة وتعليته الى مستوى 595 مترا فوق سطح البحر (30 مترا جديدة) لتخزين إجمالي 18.5 مليار متر مكعب فى يوليو القادم".

وتابع: "تبلغ كمية الخرسانة للوصول إلى هذا المستوى حوالي 450 ألف متر مكعب يمكن صبها في حوالي شهر من الآن في حالة العمل ليلا ونهارا".

وأكد: "بدأت إثيوبيا فى فتح أحد البوابتين يوم 14 أبريل 2020 ثم البوابة الثانية بعدها بثلاثة أيام، ومن المتوقع البدء في وضع الخرسانة قريبا".

وقال: "تتصرف إثيوبيا بطريقة أحادية مخالفة بذلك الاتفاقيات السابقة وآخرها إعلان مبادئ سد النهضة وتوصيات لقاء القمة المصغر فى 26 يونيو 2020، حيث أخطرت مصر والسودان مجلس الأمن بآخر تطورات سد النهضة، وفي نفس الوقت تقوم الخارجية المصرية بإطلاع بعض الدول الأفريقية بالتجاوزات الإثيوبية".

المصدر: RT