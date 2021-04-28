15 قائمة انتخابية فلسطينية تعتبر تأجيل الانتخابات "جريمة دستورية"

تبنت 15 قائمة انتخابية فلسطينية مذكرة قانونية للرأي العام، ورأت أن تأجيل أو عرقلة إجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المعلنة ينحدر بفاعله إلى درجة ارتكاب "جريمة دستورية".

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واعتبرت اللجنة القانونية العابرة للقوائم أن "تأجيل أو عرقلة إجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المعلنة يشكل غصبا جسيما للسلطة، وينال من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وينحدر بفاعله إلى درجة ارتكاب جريمة دستورية".

وجاء ذلك في مذكرة قانونية للرأي العام تبنتها 15 قائمة انتخابية صدرت اليوم.

كما حثت المذكرة لجنة الانتخابات المركزية على التمسك باستقلالها وعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر خلافا لحكم القانون والقواعد الدستورية ذات الصلة، داعية النقابات المهنية كافة والمؤسسات الحقوقية والأهلية إلى إعلان انحيازها للقيم الدستورية ومبدأ سيادة القانون، والتحضير لخوض المعركة القانونية والقضائية، حفاظا على حقوق شعبنا في ضمان انتظام المسار الديمقراطي.

تجدر الإشارة إلى أن المذكرة شددت على "حق الشعب الفلسطيني في الاحتجاج السلمي، بمختلف أشكال التعبير بما فيها التجمع وأنها في حالة انعقاد دائم واستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لمواجهة أي عبث في حق الشعب الفلسطيني في المشاركة السياسية".

المصدر: "معا"