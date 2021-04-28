 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية: موسكو ستوجه دفعة كبيرة من المساعدات الطبية الطارئة إلى الهند

"الأناضول": قتلى في تفجير انتحاري استهدف مركز قوات مصلحة السجون جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو

أخبار العالم العربي

Reuters
أحد شوارع العاصمة الصومالية مقديشو، صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qacn

أفادت وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، بسقوط قتلى جراء تفجير انتحاري استهدف مركز قوات مصلحة السجون جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو.

إقرأ المزيد
الرئيس الصومالي يقرر عدم تمديد ولايته الرئاسية بعد تعرضه للضغوط
الرئيس الصومالي يقرر عدم تمديد ولايته الرئاسية بعد تعرضه للضغوط

من جهته، قال موقع "جوهر" الصومالي، إن سيارة مفخخة انفجرت عند الباب الأمامي لمركز الاعتقال بالقرب من منطقة إكس كونترول أفغوي، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

ونقل الموقع عن مسؤول حكومي قوله إن الإنفجار أدى إلى إصابة مدنيين، مشيرا إلى أن "الهدف من الانفجار هو إدخال السيارة داخل السجن لكنها لم تتمكن من المرور عبر الجدار بسبب ضيقه".

ولفت موقع "جوهر" إلى أن حركة الشباب أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار.

المصدر: الأناضول+ jowhar.com

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا