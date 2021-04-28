"الأناضول": قتلى في تفجير انتحاري استهدف مركز قوات مصلحة السجون جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو

أفادت وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، بسقوط قتلى جراء تفجير انتحاري استهدف مركز قوات مصلحة السجون جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو.

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من جهته، قال موقع "جوهر" الصومالي، إن سيارة مفخخة انفجرت عند الباب الأمامي لمركز الاعتقال بالقرب من منطقة إكس كونترول أفغوي، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

ونقل الموقع عن مسؤول حكومي قوله إن الإنفجار أدى إلى إصابة مدنيين، مشيرا إلى أن "الهدف من الانفجار هو إدخال السيارة داخل السجن لكنها لم تتمكن من المرور عبر الجدار بسبب ضيقه".

ولفت موقع "جوهر" إلى أن حركة الشباب أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار.

المصدر: الأناضول+ jowhar.com