بن سلمان: عدم وجود مركز للدولة من أكبر التحديات التي واجهتها السعودية في 2015

اعتبر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن عدم وجود مركز للدولة كان من أكبر التحديات التي كانت تواجهها المملكة عام 2015، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ خطوات حيوية منذ ذلك الحين.

وقال بن سلمان، خلال مقابلة بثتها اليوم الثلاثاء وسائل الإعلام الرسمية السعودية: "عدم وجود مركز للدولة من أكبر التحديات التي واجهتنا في 2015".

وأضاف ولي العهد السعودي أن الحكومة اتخذت "خطوات حيوية" في 2015 من خلال إعادة هيكلة وزارات وتأسيس مجالس جديدة.

وأشار بن سلمان إلى أن سلطات البلاد على وشك الانتهاء من تأسيس مكتب السياسات في الدولة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية