"الخطوط الجوية السودانية" توضح ما حدث على الرحلة 102 المتجهة إلى القاهرة

نفت شركة "الخطوط الجوية السودانية" صحة ما ورد بوسائل التواصل الاجتماعي عن الراكبة على الرحلة التي اتجهت من الخرطوم إلى القاهرة، وتبين أنها تحمل نتيجة إيجابية لفحص فيروس كورونا.

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وأكدت الشركة نفيها لما ورد بوسائل التواصل الاجتماعي عن الراكبة التي كانت من ضمن ركاب الخطوط الجوية السودانية رقم 102 المتجهة من الخرطوم الى القاهرة، مشيرة إلى أن الراكبة المعنية كانت ضمن ركاب الدرجة السياحية، وأنها ليست زوجة شخصية عامة".

وأوضحت أن دخول الراكبة كان عبر صالة الركاب ولم تمر بصالة كبار الشخصيات، وأن كل الإجراءات تمت بالصالة العادية".

هذا ونوهت الشركة إلى أن مدير عام شركة الخطوط الجوية السودانية اتخذ قرارات حاسمة بشأن رحلة العودة من القاهرة للمواطنة السودانية المصابة بفيروس كورونا، ومن بينها إخضاع المسؤولين في محطة الخرطوم، للإيقاف الفوري والتحقق معهم حول الواقعة، بدءا من مدير المحطة ورئيس الوردية ومشرف الوردية، والكاونتر، والموظف الذى قام بالإجراء.

وشددت "الخطوط الجوية السودانية" على أنه "تم طلب تقرير مكتوب من مدير محطة القاهرة وكابتن الطائرة حول الملابسات التي أدت للعودة بالراكبة المذكورة فقط دون بقية الركاب، وقد تم استلام التقرير وإرساله لسلطة الطيران المدني وجار تقييمه توطئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشهد مطار القاهرة الدولي قبل ثلاثة أيام إقلاع طائرة للخطوط الجوية السودانية براكبة واحدة وإلغاء سفر ما يقارب 29 راكبا فضلا عن طاقم الطائرة، بعد أن تبين أن المسافرة مصابة بفيروس كورونا.

المصدر: "سونا"