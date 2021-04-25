عبد الله بن زايد يبحث مع نظيره الإيطالي تطوير العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبو ظبي، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وإيطاليا وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

واستعرضا مشاركة إيطاليا في معرض إكسبو 2020 دبي وبحثا مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا وتعاون البلدين في مواجهة تداعياته.

وحضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي.

المصدر: وكالات