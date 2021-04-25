مقدونيا الشمالية.. الآلاف يحتجون على سجن مسؤولين في حكومة المحافظين السابقة

تظاهر الآلاف من أنصار المعارضة الأحد في سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية، مطالبين بإعادة محاكمة أكثر من عشرة من مسؤولي الحكومة المحافظة السابقة وإطلاق سراحهم.

وشارك في تنظيم الاحتجاج العديد من جمعيات المجتمع المدني وأسر المدانين والذين يدعمهم حزب المعارضة المحافظ الرئيسي فيمرو ديبمان.

وطالب المحتجون المحكمة العليا في البلاد بإلغاء المحاكمة، بدعوى أنها ملفقة سياسيا.

وبعدها تحركوا بشكل سلمي من منطقة المقار الحكومية إلى مقر البرلمان للمطالبة باستقالة الحكومة اليسارية وإجراء انتخابات مبكرة.

وانتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم الاحتجاج قائلا إن الحزب المعارض "يدافع عن الجريمة والمجرمين".

وكانت محكمة جنائية قضت عام 2019 بحبس 16 شخصا بينهم وزير الداخلية السابق ميتكو كافكوف لفترات تراوحت بين سبعة أعوام و18عاما، في واحدة من أضخم المحاكمات التي شهدتها البلاد منذ استقلالها عن يوغوسلافيا السابقة عام 1991، حيث حكم على كافكوف بأقصى عقوبة بعد إدانته بـ"تعريض النظام الدستوري والأمن للخطر".

كما حكم على خمسة عشر آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سبع سنوات و15 عاما في جرائم مشابهة، فيما برأت المحكمة متهما واحدا هو مغني الأوبرا المعروف إيغور دورلوفسكي وخففت محكمة الاستئناف معظم الأحكام في وقت لاحق.



وأصيب أكثر من مائة شخص بينهم نواب وصحفيون في أبريل 2017 عندما اقتحمت حشود غاضبة مقر البرلمان وحاولت عرقلة انتخاب رئيس جديد في خضم أزمة سياسية.

المصدر: أ ب