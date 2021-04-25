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اعتداء على السفارة المغربية لدى برلين

أخبار العالم العربي

اعتداء على السفارة المغربية لدى برلين
Reuters Youssef Boudlal
مواطن يحمل العلم المغربي
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اعتدت مجموعة من الأشخاص، أمس السبت، على السفارة المغربية لدى العاصمة الألمانية برلين، وفق ما أفادت به صحيفة "هسبريس" المغربية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن "مجموعة من الأشخاص تطاولت على العلم الوطني المغربي المرفوع بأعلى البوابة الرئيسية للسفارة المغربية لدى برلين".

ولمهاجمة الراية المغربية، قامت هذه المجموعة بالاستعانة بسلم لإزالتها من مكانها، كما حرصت على توثيق عملها عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحسب "هسبريس".

وأفادت "هسبريس" نقلا عن مصادرها بأن "المخططين لتدنيس العلم الوطني المغربي محسوبون على حراك الريف".

ولفتت إلى أنهم "كانوا قد قاموا بجرائم مماثلة في عدد من المدن الأوروبية المحتضنة لتمثيليات دبلوماسية وقنصلية مغربية".

من جهة أخرى، أوضحت الصحيفة المغربية أن "أحد المغاربة نجح، منفردا وبتدخل بطولي، في ثني هذه المجموعة عن دوس العلم المغربي بالأحذية، إذ دافع عن الراية بانفعال كبير، وتمكن من طرد المعتدين قبل رفع الراية الوطنية عن الأرض".

المصدر: "هسبريس"

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