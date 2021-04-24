المجلس الرئاسي الليبي يدعو جميع الدول لمساعدته على إخراج المرتزقة

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي جميع الدول "للمساعدة في إخراج المرتزقة من البلاد".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب اللافي: "تصريحات الخارجية كانت واضحة لا تحتاج تفسيرات ولا داعي للتلفيق والتحريف".

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وأضاف أن التصريحات "لم تستثن أحدا وعلى جميع الدول مساعدتنا في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

تصريحات الخارجية كانت واضحه لا تحتاج تفسيرات ولا داعي للتلفيق والتحريف، لم تستثنِ أحد وعلى جميع الدول مساعدتنا في إخراج القوات الأجنبية و المرتزقة من ليبيا. — عبدالله حسين اللافي (@Al_LafiAbdullah) April 24, 2021

المصدر: RT