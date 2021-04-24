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المجلس الرئاسي الليبي يدعو جميع الدول لمساعدته على إخراج المرتزقة

أخبار العالم العربي

المجلس الرئاسي الليبي يدعو جميع الدول لمساعدته على إخراج المرتزقة
Reuters COSTAS BALTAS
علم ليبيا
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دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي جميع الدول "للمساعدة في إخراج المرتزقة من البلاد".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب اللافي: "تصريحات الخارجية كانت واضحة لا تحتاج تفسيرات ولا داعي للتلفيق والتحريف".

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وأضاف أن التصريحات "لم تستثن أحدا وعلى جميع الدول مساعدتنا في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

المصدر: RT

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