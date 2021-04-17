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ليبيا ترحب بقرار أممي يقضي بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار

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ليبيا ترحب بقرار أممي يقضي بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار
Reuters COSTAS BALTAS
علم ليبيا
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رحبت الحكومة الليبية المؤقتة بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص الذي يقضي بنشر مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار المستمر منذ ستة أشهر.

ودعت الحكومة المجلس إلى "المساعدة في إخراج القوات الأجنبية من البلاد"، معربة عن "استعدادها لتسهيل عمل مراقبي الأمم المتحدة".

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وأضافت أنها "تعتزم توفير جميع القدرات المالية واللوجستية لسلطة الانتخابات في البلاد لإجراء تصويت نزيه وشفاف في 24 ديسمبر المقبل".

ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على الاقتراح الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن انضمام ما يصل إلى 60 مراقبا إلى مهمة سياسية قائمة في ليبيا.

 


المصدر: "أسوشيتد برس"

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