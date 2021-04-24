صلاة جماعية في مكان رقصت فيه "سورية وعراقي" في كردستان العراق (فيديو)

أقامت مجموعة من الأشخاص، اليوم السبت، صلاة جماعية في مكان رقص فيه شابان بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، تبين فيما بعد أنهما "سورية وعراقي".

وأثار فيديو انتشر أمس لسورية وعراقي وهما يرقصان على رصيف منطقة (صهولكة) بمحافظة السليماينة، جدلا كبيرا في المحافظة، وطالب البعض باعتقالهما، لكن السلطات امتنعت عن اتخاذ أي موقف دون تقديم شكوى رسمية، وفقا لتصريحات مسؤولين أمنيين.

وكردة فعل، صلت مجموعة من سكان السليمانية في ذات المكان الذي رقص فيه الشابين وأقاموا صلاة "التراويح" الجماعية.

ونقلت مواقع إخبارية عراقية عن الشابين "اعتذارهما" وقالا: "لم نكن نخطط لهذه الرقصة، ونقدر مشاعر المسلمين في هذا الشهر".

واتضح بحسب ما نشرت من معلومات، أن الشاب يحمل الجنسية العراقية، فيما الفتاة سورية من حلب ولديهما مركز لتعليم الرقص في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

المصدر: RT