قادة الإمارات يعزون رئيس تركمانستان في وفاة والده
Reuters
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بعث رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، برقية تعزية إلى رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف في وفاة والده، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".
كما بعث كل من محمد بن راشد حاكم دبي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي برقيات تعزية مماثلة إلى الرئيس محمدوف، وفق "وام".
#رئيس_الدولة و #محمد_بن_راشد و #محمد_بن_زايد يعزون رئيس #تركمانستان في وفاة والده.#وامhttps://t.co/mWZsg0J99D— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 18, 2021
المصدر: "وام"