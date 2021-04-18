قادة الإمارات يعزون رئيس تركمانستان في وفاة والده

بعث رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، برقية تعزية إلى رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف في وفاة والده، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

كما بعث كل من محمد بن راشد حاكم دبي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي برقيات تعزية مماثلة إلى الرئيس محمدوف، وفق "وام".

المصدر: "وام"