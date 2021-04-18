 
مباشر

قادة الإمارات يعزون رئيس تركمانستان في وفاة والده

أخبار العالم العربي

قادة الإمارات يعزون رئيس تركمانستان في وفاة والده
Reuters
علم الإمارات في دبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q7uu

بعث رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، برقية تعزية إلى رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف في وفاة والده، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

كما بعث كل من محمد بن راشد حاكم دبي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي برقيات تعزية مماثلة إلى الرئيس محمدوف، وفق "وام".

المصدر: "وام"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا