الأمم المتحدة: مقتل 40 مدنيا بالقتال في مأرب وسط اليمن خلال مارس

ذكرت الأمم المتحدة أن القتال الدائر بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية في محافظة مأرب وسط البلاد أسفر عن مقتل 40 مدنيا في شهر مارس وحده.

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وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان أصدرته الجمعة، إنها سجلت ما لا يقل عن 70 واقعة عنف مسلح تتضمن القصف وإطلاق النار والغارات الجوية عن سقوط جرحى وقتلى بين صفوف المدنيين خلال الربع الأول من 2021.

وأضافت والمفوضية الأممية أن الأعمال القتالية خلال شهر مارس فقط أودت بحياة 40 مدنيا على الأقل، مشيرة إلى أن هذا الإحصاء هو الأعلى في المحافظة منذ 2018.

من بين الضحايا المدنيين 13 شخصا كانوا يقيمون في مستوطنات مؤقتة للعائلات النازحة، بحسب ما ذكره البيان.

وأردفت المفوضية أن ما يزيد على 13600 يمني نزحوا جراء تصاعد العنف إلى مأرب، التي كانت تستضيف قبلها بالفعل نحو نصف مليون يمني نازح داخليا، مبينة أن نحو 80% من النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع.

وجددت المفوضية مناشدتها، قائلة إنها "تدعو جميع أطراف الصراع إلى اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، ومنها المواقع التي تستضيف النازحين".

كما حثت المجتمع الدولي على تقديم الدعم لتحسين الوضع البائس للنازحين اليمنيين، منددة بتراجع التمويل المخصص للجهود الإنسانية في أفقر بلدان العالم العربي.

ومنذ فبراير يدفع الحوثيون من أجل السيطرة على المحافظة من قبضة الحكومة المعترف بها دوليا، لاستكمال سيطرتهم على النصف الشمالي من البلاد.

وفي حال نجاح مسعاهم سيعد هذا انتصارا استراتيجيا كبيرا بعد نحو 7 سنوات من القتال المستمر والجمود الذي يسود ساحة المعارك.

المصدر: "أسوشيتد برس"