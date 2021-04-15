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مصر.. زوجة مكرم محمد أحمد تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته وسبب وفاته

أخبار العالم العربي

مصر.. زوجة مكرم محمد أحمد تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته وسبب وفاته
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كشفت السيدة راوية، زوجة الكاتب الصحفي المصري الراحل مكرم محمد أحمد، أن زوجها توفي اليوم بعد صراع مع المرض، حيث عانى انخفاض نسبة الهيموغلوبين في الدم منذ الأشهر الماضية.

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مصر..وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد

وأوضحت زوجة الكاتب الراحل لصحيفة "الوطن" المصرية، أن زوجها دخل المستشفى منذ أكثر من أسبوعين، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويدخل غرفة العناية المركزة على اجهزة التنفس الصناعي، حتى فاضت روحه إلى بارئها صباح اليوم.

وأعربت السيدة راوية عن حزنها الشديد لوفاة زوجها الراحل، وأبدت تأثرا كبيرا لرحيله وفقدانه في تلك الأيام المباركة من شهر رمضان.

وتوفي صباح اليوم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

المصدر: الوطن

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