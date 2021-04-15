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مصر..وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد

أخبار العالم العربي

مصر..وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد
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مكرم محمد أحمد (1935-2021)
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توفي منذ قليل، الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عامًا، ولم يتم تحديد موعد الجنازة بعد.

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وكان الكاتب قد تعرض لوعكة صحية دخل إثرها المستشفى منذ أيام.

وقد شغل مكرم محمد أحمد مناصب: نقيب الصحفيين المصريين، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحصل الراحل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، ليبدأ بعدها عمله الصحفي محرراً بصحيفة الأخبار، ثم مديراً لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلاً عسكرياً باليمن عام 1967، ورئيس قسم التحقيقات الصحفية بالأهرام، حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديراً لتحرير الأهرام.

وفي العام 1980، شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، ورئيس تحرير مجلة المصور، ونقيب الصحفيين منذ عام 1989 وحتى 1991.
المصدر: صحف مصرية

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