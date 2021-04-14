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التحالف العربي: اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جازان

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جازان
Reuters Ahmed Yosri
المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العميد تركي المالكي - أرشيف
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أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه محافظة جازان السعودية.

وأشار التحالف في بيان له إلى أن "محاولات المليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

ولم يشر البيان إلى أي تفاصيل أخرى.

المصدر: "واس"

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