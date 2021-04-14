التحالف العربي: اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جازان
Reuters Ahmed Yosri
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أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه محافظة جازان السعودية.
وأشار التحالف في بيان له إلى أن "محاولات المليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".
#عاجل— واس العام (@SPAregions) April 14, 2021
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #جازان.#واس_عام
وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
ولم يشر البيان إلى أي تفاصيل أخرى.
المصدر: "واس"