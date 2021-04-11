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التحالف العربي: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيّرة مفخخة أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان

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التحالف العربي: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيّرة مفخخة أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان
Reuters
إطلاق نار من منظومة دفاع جوي للقوات السعودية - أرشيف
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أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة بدون طيار مفخخة أطلقهما الحوثيون باتجاه محافظة جازان في المملكة.

وقالت القيادة العامة للتحالف في بيان لها، إن "محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تم صدها وإحباطها".

وأضاف: "محاولات المليشيا الحوثية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة".

وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

المصدر: "واس"

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