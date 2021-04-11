التحالف العربي: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيّرة مفخخة أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة بدون طيار مفخخة أطلقهما الحوثيون باتجاه محافظة جازان في المملكة.

وقالت القيادة العامة للتحالف في بيان لها، إن "محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تم صدها وإحباطها".

وأضاف: "محاولات المليشيا الحوثية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة".

وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

#عاجل#التحالف : محاولة عدائية من المليشيا الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي وطائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 11, 2021

المصدر: "واس"