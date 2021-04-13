السيسي يأمر الحكومة برفع كفاءة قنوات المياه الفرعية في مصر

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية بتطوير نظم الري الحديثة مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الري.

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وقام الرئيس المصري بعقد اجتماع لمتابعة جهود تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضي الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس المصري وجه بتكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الري، وعلى رأسها تبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

المصدر: RT