 
مباشر

السيسي يأمر الحكومة برفع كفاءة قنوات المياه الفرعية في مصر

مال وأعمال

السيسي يأمر الحكومة برفع كفاءة قنوات المياه الفرعية في مصر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6b0

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية بتطوير نظم الري الحديثة مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الري.

إقرأ المزيد
السيسي يطالب الحكومة بامتلاك كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر
السيسي يطالب الحكومة بامتلاك كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر

وقام الرئيس المصري بعقد اجتماع لمتابعة جهود تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضي الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس المصري وجه بتكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الري، وعلى رأسها تبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا