السيسي يطالب الحكومة بامتلاك كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع الحكومة تطورات عدد من المشروعات القومية، وتحليه المياه في البلاد.

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ووفقا للمتحدث الرسمي فقد اجتمع الرئيس المصري برئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير الإنتاج الحربي اللواء محمد مرسي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث بأن الاجتماع "تناول متابعة تطورات عدد من المشروعات القومية الخاصة بوزارة الزراعة، وكذلك مشروع تنمية سيناء، حيث وجه الرئيس بالتوسع في تلك المشروعات لما لها من مردود غذائي وصحي واقتصادي علي المواطنين والدولة، موجها بزيادة المخصصات المالية للمشروع القومي للبتلو بمقدار مليار جنيه".

واطلع الرئيس المصري على نتائج تجربة ترشيد استخدام المياه للزراعة عن طريق نزع الأملاح من مياه الري المستخدمة للزراعة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

ووجه السيسي "بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعيا لامتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال، وذلك بالتوازي مع خطط الدولة الأخرى في ترشيد المياه واستخدام طرق الري الحديثة".

كما طالب الرئيس المصري "بدعم المشروع القومي لأنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف الإسراع في إقامة تلك المنظومة بأكبر عدد ممكن من مراكز التجميع".

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع "شهد استعراض الدراسات الخاصة بالتوسع في توطين وتمصير سلالات الماشية المستوردة ذات الإنتاجية المرتفعة من اللحوم والألبان، بهدف إحلال وتحسين السلالات الموجودة محليا في مصر، بما يساهم في تقليص فجوة الاستيراد من اللحوم وزيادة كمية إنتاجية الألبان وما لذلك من مردود إيجابي على دخل صغار المربين والمزارعين".

كما تم استعراض البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضروات وأصنافها والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج ومن ثم تخفيض تكلفة الإنتاج في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن "رئيس الوزراء قام بعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية شمال ووسط سيناء، والمتضمن القطاعات المستهدفة بالتوسع الأفقي، مع استعراض التكلفة المالية المتوقعة وفقاً لأفضل البدائل والخطط والمشروعات ذات الصلة، بما في ذلك مسارات مياه الري في مناطق التوسع المستهدفة، وأيضا الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة المتاحة حاليا، وتلك المتوقع توفيرها من محطة معالجة مياه الصرف الزراعي من مصرف بحر البقر".

المصدر: RT