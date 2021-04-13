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رئيس الوزراء السوري ينفي ما نسب إليه حول زيادة الرواتب

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رئيس الوزراء السوري ينفي ما نسب إليه حول زيادة الرواتب
عرنوس خلال الدورة الثالثة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال
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نفى رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس ما نسب إليه مؤخرا من تصريحات حول زيادة الرواتب.

وذكرت صحيفة "البعث" الناطقة بلسان الحزب الحاكم في البلاد أن مداخلات أعضاء المجلس العام لاتحاد نقابات العمال خاصة ما يتعلق بالوضع المعيشي، استفزت عرنوس الذي "نفى ما نسب إليه مؤخرا من تصريح بزيادة الرواتب".

وأوضح عرنوس، حسب الصحيفة، أن "تصريحاته كانت في واد وما تناقلته وسائل الإعلام في واد آخر".

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بينما ذكرت صفحة الاتحاد العام لنقابات العمال أن عرنوس بين في رده على المداخلات "التوجه الاستراتيجي لدعم الشريحة الأوسع من المجتمع والتي تتمثل بالطبقة العاملة والفلاحين، من خلال تحسين الواقع المعيشي لها ودراسة تحسين متممات الرواتب وتصويب آلية الدعم وإيصاله لمستحقيه".

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن لسان عرنوس أن الحكومة "تعمل على زيادة الرواتب خلال الفترة القادمة".

يذكر أن وزير المالية السوري كنان ياغي قال قبل أسبوعين في حوار مع "السورية" إن "ثمة توجيهات من الرئيس للاستعداد لأي شيء قادم ويمكن بعد رمضان أن يكون هناك مقاربة للرواتب والأجور".

المصدر: صحيفة "البعث" السورية + RT

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