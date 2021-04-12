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لافروف يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة (صور)

أخبار العالم العربي

لافروف يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة (صور)
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التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل في القاهرة.

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ويأتي لقاء لافروف وكامل ضمن زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

وناقش الوزير الروسي في القاهرة، تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، حيث أطلع الجانب المصري الوزير الروسي على مستجدات سد النهضة والتطورات في ليبيا، كما بحث الجانبان الأوضاع في سوريا والقضية الفلسطينية.

المصدر: RT

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