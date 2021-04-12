"إلا قلة الأدب وأنا سأربيه".. عمرو أديب يرفع قضية ضد محمد رمضان (فيديو)

أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر" أنه كلف محاميه برفع قضية ضد الفنان محمد رمضان لإساءته له.

وأكد أديب أن التعويضات التي سيحصل عليها من رمضان سيخصصها لإحدى المستشفيات.

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وقال: "أي فلوس هخدها من محمد رمضان هوديها لمستشفى الأطفال في أبوالريش حتى لو 5 مليون جنيه".

ووجه رسالة قوية لرمضان، قال فيهل: "المتربي نعمة.. لو مش متبري في اللي ممكن يربيك".

وأفاد بأن محمد رمضان اعتاد أن يأخذ الحياة بالقوة، وأن لا أحد يقدر الوقوف أمامه، وتابع: "لو محدش رباك أنا هعرف أربيك، البلد دي فيها قانون يسري على الجميع".

وأضاف أن "الإنسان اللي متربي نعمة، وأنت لو مش متربي في اللي يربيك، وفي ناس حظها وحش وأنها تعودت تأخذ الحياة بوشها، وبيحسوا أنهم مسنودين"، متابعا: "معنديش مشكلة أختلف مع حد في أي حاجة لكن لما نوصل لقلة الرباية يبقي القانون هو اللي يحكم".

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وتابع: "طلبت من المحامي الخاص بي رفع قضية على الفنان محمد رمضان"، مستدركا: "أنا مش من النوع اللي ياخد حقه بالتجاوز، ويا أنا يا أنت، وهنروح للقاضي هو اللي هيقول، وقلة الأدب لا، ولو محدش رباك يا محمد يا رمضان يبقي أنا اللي هربيك".

يذكر أن الفنان محمد رمضان تعرض لهجوم شديد خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن عدد من الفنانين بعدما قرر تقديم فيلم لشخصية الملك أحمس.

وشن أديب هجوما عنيفا على رمضان خلال الأيام الماضية بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر، حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة، وعلق أديب: "الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون"، في إشارة إلى اسم مسلسل رمضان الجديد "موسى".

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية