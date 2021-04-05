مصر.. محمد رمضان يثير الجدل بعد إعلان وقف مسلسل "أحمس"

أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن عن تقديمه فيلما سينمائيا جديدا يحمل اسم "أحمس" عام 2023.

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ونشر رمضان مقطع فيديو لزاهي حواس، عالم الآثار المصري، يقول من خلاله إن أنسب شخصية تقدم أحمس هو الفنان محمد رمضان.

وعلق رمضان على الفيديو قائلا: "شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشئون الآثار السابق زاهي حواس، وبوعد حضرتك بإذن الله هنعملوا فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم أحمس 2023".

على الجانب الآخر، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقف تصوير مسلسل "الملك"، وتشكيل لجنة عاجلة تضم مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملًا، وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية، حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان المقبل.

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، ومن بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ريم مصطفى وماجد المصري.

المصدر: RT