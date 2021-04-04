مصر.. "المتحدة" تؤكد وقف تصوير مسلسل "الملك أحمس" وتكشف الأسباب

أكدت شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية في مصر وقف تصوير مسلسل "الملك أحمس" وتشكيلها لجنة لمراجعة المسلسل، مع إمكانية عدم عرضه في موسم رمضان المقبل.

وجاء وقف تصوير المسلسل الذي كان مقررا أن يخوض بطولته الفنان عمرو يوسف بعد الجدل الكبير الذي أثير حوله بسبب "الأخطاء الكثيرة التي وردت به سواء على مستوى الأحداث والتفاصيل التاريخية، أو الأزياء والملابس التي تخص هذه الحقبة الزمنية"، بعد طرح البرومو الدعائي للمسلسل.

ومسلسل "الملك أحمس" من بطولة عمرو يوسف، وماجد المصري، وصبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وغيرهم، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة "سينرجي".

كما أن المسلسل مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب نجيب محفوظ، وتدور الرواية حول الملك أحمس وطرده للهكسوس.

ناصر حاتم

المصدر: RT