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أغنية من الإمارات احتفاء بمئوية الأردن.. (فيديو)

الثقافة والفن

أغنية من الإمارات احتفاء بمئوية الأردن.. (فيديو)
Reuters
علم الإمارات في دبي
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احتفت الإمارات اليوم الأحد بمرور مئة عام على قيام المملكة الأردنية الهاشمية، ونشرت وكالة "وام" أغنية تم إعدادها خصيصا للشعب الأردني بهذه المناسبة.

وفي وقت سابق بعث كل من خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومحمد بن راشد حاكم دبي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي برقيات تهنئة إلى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة.

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وفي وقت سابق اليوم، بعث كل من خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومحمد بن راشد حاكم دبي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي برقيات تهنئة إلى عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة.

المصدر: "وام"

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