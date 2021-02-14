عبد الله الثاني: المئوية الثانية للأردن ستكون عنوانا لاستمرار التنمية والعطاء في كافة المجالات

أكد العاهل الأردني الملك عبد الثاني أن مئوية المملكة الثانية ستكون عنوانا لاستمرار التنمية والعطاء، في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وخلال لقائه رؤساء البعثات الدبلوماسية الأردنية، قال: "القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس على رأس أولويات الدبلوماسية الأردنية".

وأشار إلى "علاقات الأردن القوية إقليميا ودوليا، وحرص المملكة على مواصلة التنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن "الوزارة تعمل على البناء على الجهود الملكية في المحافل الدولية لتطوير علاقات المملكة الاقتصادية والسياسية، والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية".

وأشار إلى حزمة من الملفات في مقدمتها "جذب الاستثمار وتسليط الضوء على ملف اللاجئين السوريين وما تتحمله المملكة جراء ذلك، وحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

وأكد الصفدي على أن "العمل جار على أتمتة نظم العمل في الوزارة والسفارات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين".

وحضر الاجتماع ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشارة جلالة الملك للسياسات، وعدد من كبار موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المركز.

المصدر: "وكالة بترا"