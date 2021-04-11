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هزة أرضية بقوة 3.1 درجة تضرب خليج العقبة جنوب الأردن

أخبار العالم العربي

هزة أرضية بقوة 3.1 درجة تضرب خليج العقبة جنوب الأردن
وسائل إعلام أردنية/hellotravel
خليج العقبة جنوب الأردن
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أعلن رئيس قسم مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة المهندس غسان سويدان، رصد هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت خليج العقبة فجر اليوم الأحد.

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وقال سويدان إن الهزة وقعت عند الساعة 4:55 فجرا، ويبعد مركزها 40 كلم عن مدينة العقبة إلى الجنوب، وعلى عمق 10 كلم.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة.

وتشهد مناطق مختلفة من الأردن خاصة مناطق الجنوب نشاطا زلزاليا لوقوعها في "حفرة الإنهدام" على الشق السوري الأفريقي (فالق البحر الميت) ما يجعلها عرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الألواح في باطن الأرض، بحسب ما أفادت وكالة "عمون" الأردنية.


المصدر: عمون 

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