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الأردن.. إعفاء المواطنين والعرب من رسوم دخول المواقع الأثرية والسياحية

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الأردن.. إعفاء المواطنين والعرب من رسوم دخول المواقع الأثرية والسياحية
Reuters MUHAMMAD HAMED
مدينة البتراء الأثرية في الأردن - أرشيف
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أعلنت الحكومة الأردنية بناء على قرار وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، إعفاء الأردنيين والعرب من رسوم الدخول للمواقع الأثرية والسياحية يوم غد الأحد.

وأشارت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي، إلى أن "القرار يأتي ضمن احتفالات الوزارة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، واحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الجليلة".

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الثاني في وقت سابق، أن "مئوية المملكة الثانية ستكون عنوانا لاستمرار التنمية والعطاء، في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".

المصدر: "بترا"

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