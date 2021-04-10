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الداخلية الكويتية تنفي إصابة 40 سجينا بكورونا

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الداخلية الكويتية تنفي إصابة 40 سجينا بكورونا
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
العاصمة الكويتية
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نفت وزارة الداخلية الكويتية صحة ما يشاع عن إصابة أكثر من 40 نزيلا في السجن المركزي بفيروس كورونا، مؤكدة حرصها على حماية النزلاء والحفاظ على صحتهم.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الكويتية في بيان لها أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن عدد الحالات التي ثبت إصابتها هو اثنان فقط وحالة واحدة مشتبه بإصابتها بالفيروس.

وأضافت أن هذه الحالات لا تدعو إلى القلق، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة من قبل لجنة صحية بوزارة الصحة، وتم وضعهم تحت المتابعة، وعزل العنبر الذي وجدت به الحالات الإيجابية، للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت إلى أن قطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بالتعاون مع وزارة الصحة يقوم بعمل مسحات طبية لجميع النزلاء للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وشددت على أن "قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام لا يألو جهدا في حماية النزلاء والحفاظ على صحتهم من انتشار فيروس كورونا".

المصدر: RT

 

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