نائبة تونسية: تعليق المرزوقي "لا يلزمنا" وننتظر عودة الرئيس سعيّد من مصر ومعه ملف "الإخوان"

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، أن حديث الرئيس السابق، المنصف المرزوقي، وتعليقه على زيارة الرئيس، قيس سعيد، إلى مصر، "أمر لا يلزم التونسيين في شيء".

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وفي اتصال هاتفي، قالت النائبة التونسية، عبير موسى، لموقع "مصراوي" إن تعليق المرزوقي "لا يلزمنا، وإن من يدافع عن الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، لا يلزمنا أيضا".

وأضافت عبير موسى: "المرزوقي لا يلزمنا، وننتظر عودة الرئيس التونسي ومعه ملف الإخوان".

وتابعت: "ننتظر عودة الرئيس قيس سعيد ومعه ملف الإخوان من مصر، وعلى الرئيس قيس سعيد أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الإخوان في تونس، وطرد يوسف القرضاوي من تونس، لأنه مطالب بحماية الوطن".

وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر قائلة: "توجد قضايا وملفات تعرفها مصر لأنها عاشت تلك الأحداث، وتوجد حقائق على أن الإخوان مجرمون وارتكبوا جرائم، لذلك طلبت بسؤال الرئيس عن موقف الإخوان والعلاقة معهم، لا بد أن نستفيد من خبرة مصر في هذا الملف".

وكان المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، والقيادي الإخواني البارز، قد اعتبر أن زيارة الرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد، إلى مصر، هي "خيانة إلى محمد مرسي، الرئيس المصري المعزول"، ما أثار موجة استهجان داخل تونس وخارجها.

المصدر: RT

ناصر حاتم - القاهرة





