طارق صالح يكشف عن عرض رفضته حكومة هادي بشأن مأرب

كشف رئيس المكتب السياسي لـ"المقاومة الوطنية اليمنية" طارق صالح أن "المقاومة" عرضت على حكومة عبد ربه منصور هادي المشاركة في الدفاع عن مأرب ضد الحوثيين العام الماضي لكن العرض رفض.

وجاءت تصريح العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، خلال مؤتمر صحفي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نظمه مركز صنعاء للدراسات أمس الجمعة.

وأوضح صالح أنهم عرضوا في نوفمبر الماضي المشاركة في الدفاع عن مأرب بقوات عسكرية، وقال: "تقدمنا بطلب رسمي وعقدنا اجتماعا رسميا ضمن إطار التحالف، لكن الشرعية ردت بأنها في غنى عن أي قوات".

وأضاف: "عرضنا تحريك بعض القوات واتخاذ محاور معينة للدفاع عن مأرب لكن الجواب لم يكن إيجابيا".

القائد #طارق_صالح



تقدمنا في نوفمبر الماضي بعرض للمشاركة بالدفاع عن مارب وعقدنا اجتماع رسمي في اطار التحالف لمناقشة هذا الامر مع الشرعية فردوا علينا ان الامر لايحتاج وانهم في غناء عن ذالك..#TareqSaleh



pic.twitter.com/G4ao1rMnnI — يعقوب . (@Gg5k0kHD2MnQBi5) April 9, 2021

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وتحدث صالح عن رؤيته للمحددات الاستراتيجية لإحلال السلام في اليمن، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج قبل أي شيء لحسن النوايا من كافة الأطراف ووقفا شاملا لإطلاق النار في جميع الجبهات، والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين دون تمييز أو قيود وشروط، ومشددا على ضرورة أن يتزامن المساران السياسي والأمني.

وقال إنه ومن أجل أن يكون هناك حوار سياسي، لابد من تخلي الحوثيين عن صنعاء وعن السلاح، وعلى أن يتم تسليمها لقوة مستقلة أو لجنة عسكرية تعمل على ترسيخ الوضع في صنعاء وتأمينها وتأهيلها لعودة كل السياسيين إليها من أجل الاتفاق.

وأضاف أنه يجب أن يتبع ذلك اختيار مجلس رئاسة، تخرج منه حكومة تكنوقراط بدون ولاءات، بهدف إدارة الدولة لفترة انتقالية من سنة إلى سنتين، ومن ثم الانتقال إلى انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية.

وأعتبر أن أول خطوة لتحقيق كل ذلك هو "أن يتخلى الحوثي عن مبدأ الولاية، التي تقول إن له الحق الإلهي في الحكم، وبدون ذلك لا يمكن أن يعم السلام".

طارق صالح: وقف الحرب والتوصل لاتفاق أمر ممكن إذا تخلى الحوثي عن فكرة "الولاية" و"الحق الإلهي" في الحكم.

وأوضح أن الحل يحتاج لحسن نوايا تمهيدا لوقف إطلاق النار برقابة دولية وإطلاق الأسرى، ليتفق اليمنيون على حل سياسي وأمني بالتزامن، وعلى إثره تؤمن لجنة عسكرية صنعاء ليعود لها الجميع pic.twitter.com/7COIP16lxf — الحدث اليمني (@Alhadath_Ymn) April 9, 2021

المصدر: مواقع إخبارية يمينية