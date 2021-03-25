اليمن.. "المقاومة الوطنية" تعلن إشهار مكتبها السياسي

أعلنت "المقاومة الوطنية" في اليمن، خلال حفل رسمي بمدينة المخا، إشهار مكتبها السياسي برئاسة طارق محمد عبدالله صالح، ابن شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وقالت في بيان إن "إشهار المكتب السياسي ضرورة وطنية فرضتها المرحلة لخدمة معركة شعبنا المصيرية، على أن يقوم المكتب بمسؤولياته الوطنية بما يحافظ على الثوابت الوطنية والقومية"، مشيرة إلى "أننا نعول على تكاتف القوى الوطنية والتنسيق بين مختلف المكونات السياسية وهو ما سيسعى إليه المكتب السياسي للمقاومة".

RT

ودعت جميع المكونات السياسية إلى "العمل على تفكيك مفاعيل هذه الجرائم التي يرتكبها الحوثيون، بحراك سياسي يعيد الاعتبار للهوية الوطنية ويحافظ على النظام الجمهوري"، مشددة على أن "اليمن سيظل عمقا استراتيجيا لأشقائه في دول الخليج والوطن العربي، ولن يكون تابعا أو خاضعا للمد الفارسي مهما كلفنا ذلك من ثمن ومهما بلغ حجم التضحيات".

RT

المصدر: RT