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العثور على ثلاثة هواتف خلال تفتيش زنزانة الأسير سعدات

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العثور على ثلاثة هواتف خلال تفتيش زنزانة الأسير سعدات
Reuters
سجن إسرائيلي
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ذكر موقع "مفزاك درومي" العبري مساء يوم الجمعة أن السلطات الإسرائيلية ضبطت ثلاثة هواتف نقالة خلال حملة مداهمة لغرف الأسرى في سجن ريمون.

ووفقا للموقع العبري، ضبطت يوم الخميس، في سجن ريمون، ثلاثة هواتف نقالة خلال تفتيش زنزانة الأسير أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 

وتشن قوات إسرائيلية خاصة بين الفينة والأخرى، حملات تفتيش داخل السجون الإسرائيلية بحثا عن هواتف خلوية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن القسم رقم 7 بمعتقل ريمون الذي يقبع فيه قرابة 90 معتقلا بينهم أحمد سعدات، شهد حالة من التوتر الشديد.

وأضاف أن قوات إسرائيلية اقتحمت القسم خلال أحد التفتيشات اليومية التي تجريها إدارة السجون، واعتدت على مجموعة من الأسرى.

وتعتقل السلطات الإسرائيلية نحو 4450 فلسطينيا في سجونها، بينهم 37 سيدة، ونحو 140 قاصرا، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (دون تهمة) 440 شخصا.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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