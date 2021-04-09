مدرعات "الوحش" أردنية الصنع تدخل الخدمة (صور)

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سجلت مدرعات "الوحش 4*4" أردنية الصنع لدى قوات التدخل السريع ظهورها الأول خلال التمرين التعبوي "درع الوطن" الذي نفذ مؤخرا.

وبهذا الظهور تكون هذه المدرعة دخلت رسميا الخدمة لدى القوات المسلحة الأردنية.

وسبق وأن دخلت المدرعة الخدمة بشكل محدود لدى القوات الخاصة الملكية في كتيبة مكافحة الإرهاب - 71 سابقا.

جدير بالذكر أن المدرعة من صناعة الشركة الأردنية لصناعة الآليات الخفيفة "JLVM" وهي إحدى شركات المركز الأردني للتصميم والتطوير "JoDDB".

المصدر: موقع "خبرني" الأردني