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وزارة الصحة الموريتانية تكشف عن موعد تطعيم الرئيس وأعضاء الحكومة

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وزارة الصحة الموريتانية تكشف عن موعد تطعيم الرئيس وأعضاء الحكومة
Reuters
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كشفت وزارة الصحة الموريتانية، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وأعضاء الحكومة، سيتم تطعيمهم اليوم الجمعة ضد فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن ذلك "نظرا لما يترتب عليه العمل الحكومي من تواصل يومي مع العديد من الأشخاص، في المكاتب وفي الأنشطة العامة، وما يتطلبه عمل الحكومة من سفر خارج البلاد".

وأطلق الرئيس الموريتاني قبل أسبوعين حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، من المستشفى الوطني في العاصمة نواكشوط.

وكانت موريتانيا قد تسلمت أول شحنة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا، هبة من الحكومة الصينية.

وتتكون الشحنة من 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"، ستكون كافية لتلقيح 25 ألف شخص.

وتنتظر موريتانيا الحصول على أكثر من 800 ألف جرعة من اللقاح في إطار مبادرة "كوفاكس" العالمية.

المصدر: وسائل إعلام موريتانية

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