الكويت: متفقون مع تركيا بشأن القضايا الإقليمية

صرح وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، بأن هناك توافقا في الآراء بشأن القضايا الإقليمية والعالمية بين بلاده وتركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الصباح في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة اليوم الخميس، بعد اجتماع الدورة الثانية للجنة التعاون المشتركة التركية الكويتية.

وقال الصباح، إن العلاقات الكويتية التركية شهدت قفزة كبيرة خلال العقدين الأخيرين، مضيفا أن الكويت وتركيا وقعتا على 6 اتفاقيات قبل عقد المؤتمر الصحفي اليوم وأن لديهما في الوقت الراهن 61 اتفاقية تشمل العديد من المجالات، وتعزز العلاقات الثنائية.

وأعرب الوزير الكويتي عن أهمية التعاون بين البلدين سياسيا علاوة على المجالات التجارية والدفاعية.

وأوضح أنه بحث مع تشاووش أوغلو، تعزيز التعاون في مجال الصحة، إضافة إلى قضايا متعلقة بالتعاون في مجال التعليم.

وأشار إلى أنهما تناولا كذلك قضايا إقليمية وعالمية، مؤكدا أن "لدى تركيا والكويت توافقا في الآراء" حول تلك القضايا.

إقرأ المزيد

وأعرب الوزير الكويتي عن دعم بلاده للمبادرة السعودية الرامية إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وذكر أنه بحث مع تشاووش أوغلو الأوضاع في سوريا، ومباحثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، والمستجدات في ليبيا.

وأعرب الصباح عن شكره للبلدان التي دعمت الكويت في مساعيها للمصالحة الخليجية، وخاصة تركيا.

المصدر: الأناضول