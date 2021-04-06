في ظل أزمة المواصلات.. "التجارة السورية" تعلق على أنباء "ترخيص لشركة تنقل الركاب باستخدام الدواب"

نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا صحة الأنباء المتداولة عن منح ترخيص لإحدى الشركات يخولها نقل الركاب على الدواب والعربات في محافظة اللاذقية.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك" وثيقة مفبركة تم تداولها مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي وقالت إنها مزورة والأنباء غير صحيحة.

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ونُسبت الوثيقة المتداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أمانة السجل التجاري في محافظة اللاذقية تحت عنوان "شهادة تسجيل شركة"، وبحسب الوثيقة فإن شركة المرخّص لها "غايتها هو نقل الركاب والمسافرين على عربات الجرّ والدواب والأحصنة".

وتعاني سوريا من أزمة خانقة فيما يخص المحروقات وتوفر الوقود، فضلا عن ارتفاع في أسعارها.

المصدر: وكالات