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رئيس الوزراء السوري: انفراج في المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء السوري: انفراج في المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع
رئيس مجلس الوزراء السوري خلال جولة في حمص (رئاسة الوزراء السورية)
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أعلن رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، أنه "سيكون هناك انفراج في موضوع المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع"

 وجاء كلام عرنوس خلال تصريحات للصحفيين في أثناء جولته إلى محافظة حمص، ونقلتها صفحة رئاسة الوزراء.

وكان وزير الكهرباء، غسان الزامل، الذي يرافق عرنوس في جولته، أطلق التعهد ذاته أمس، حين قال إن البلاد تعاني من زيادة في ساعات التقنين جراء النقص الحاصل في الغاز والفيول.

وأضاف "نتأمل خلال أسبوع نهاية أزمة الكهرباء الحالية وعودة التغذية الكهربائية إلى وضعها المقبول"

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موقع لتعقب السفن: ناقلة إيرانية تحمل مليون برميل نفط في طريقها إلى سوريا
موقع لتعقب السفن: ناقلة إيرانية تحمل مليون برميل نفط في طريقها إلى سوريا

يذكر أن موقع "تانكر تراكرز"، المتخصص بتعقب ناقلات النفط، ذكر أمس أن ناقلة إيرانية على متنها مليون برميل من النفط في طريقها إلى سوريا عبر قناة السويس، وأشار إلى أن الناقلة تحتاج 3 أيام للوصول إلى سوريا، في حال لم يطرأ أي جديد.

وقال الموقع أن الناقلة هي جزء من أسطول أكبر من الناقلات المتجهة إلى بانياس في سوريا.

 

المصدر: RT

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