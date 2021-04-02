موقع لتعقب السفن: ناقلة إيرانية تحمل مليون برميل نفط في طريقها إلى سوريا

ذكر موقع متخصص في تعقب سفن النفط أن ناقلة إيرانية على متنها مليون برميل من النفط في طريقها إلى سوريا عبر قناة السويس.

وقال موقع "تانكر تراكرز" إن الناقلة تحتاج 3 أيام للوصول في حال لم يطرأ أي جديد.

وأضاف الموقع أن الناقلة هي جزء من أسطول أكبر من الناقلات المتجهة إلى بانياس في سوريا.

يذكر أن سوريا تعاني أزمة غير مسبوقة في توافر المشتقات النفطية، إلى حد أنها باتت تقترب من حالة الشلل بدت ظاهرة في شوارعها.

المصدر: RT