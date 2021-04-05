بالفيديو..اللحظات الأولى للإفراج عن الأسير الفلسطيني رشدي أبو مخ بعد 35 عاما من الاعتقال

أفرجت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن الأسير رشدي أبو مخ (58 عاما) ، وذلك بعد أن أمضى في السجون الإسرائيلية مدة محكوميته البالغة نحو 35 عاما.

إقرأ المزيد

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأنه تم اعتقال "أبو مخ" عام 1986، إلى جانب ثلاثة من رفاقه الأسرى، وهم: الأسير والمفكر وليد دقة، وإبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة، لافتا إلى أنه "وعلى مدار عقود، رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسير رشدي أبو مخ ورفاقه، رغم مرور مجموعة من صفقات التبادل والإفراجات خلال سنوات أسرهم، وكان آخرها عام 2014، حيث تنكرت السلطات الإسرائيلية من الاتفاق الذي جرى ضمن مسار المفاوضات في حينه، وأبقت على اعتقال 30 أسيرا"، وهي ما عرفت بـ"الدفعة الرابعة".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد حكمت على رشدي أبو مخ، وهو من باقة الغربية ومعروف بين رفاقه باسم صالح، بالسجن المؤبد، فيما تم تحديد مدة الحكم لاحقا بـ35 عاما.

تخيل ألا تعانق أحباءك لـ ٣٥ عاما متواصلة!!

الإفراج عن الأسير الفلسطيني رشدي أبو مخ صباح اليوم. pic.twitter.com/4QYgJFDRGr — صُهيب العصا SUHEIB ALASSA (@SuAlassa) April 5, 2021

هذا وأشار موقع "معا" الفلسطيني إلى أنه كان من المفترض أن يفرج عن "أبو مخ" الشهر الماضي، في حين أن السلطات الإسرائيلية زعمت أن على الأسير "مخالفة سير" قبل اعتقاله، وعليه تم إضافة 12 يوما على مدة الحكم ليكون موعد تحرره اليوم.

ووفقا لـ"معا"، فإن "عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع "اتفاقية أوسلو" بعد الإفراج عن الأسير أبو مخ، هو 25 أسيرا، منهم 11 أسيرا من الأراضي المحتلة عام 1948، وأقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس، المعتقلان منذ عام 1983".

المصدر: "معا"