القدس.. الإفراج عن أسير بعد عشرين عاما يتحول إلى عرس!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل، مقاطع فيديو وصورا لاحتفالات أقامتها عائلة الأسير المحرر مجد بربر عقب الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية التي قضى فيها 20 عاما.

وقال الناشطون إن بربر 45 عاما، الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية عام 2001، ترك خلفه زوجته فاطمة وطفلين أصبحا اليوم شابين جامعيين، وأشاروا إلى أن لقاءه بزوجته التي انتظرته 20 عاما كان أشبه بحفل زفافهما.

صور اليوم_ حدث اليوم مجد بربر ابو المنتصر حر بعد عشرين عام خلف قضبان الاحتلال الصهيوني. سلوان اليوم❤️ صور أدخلتنا... Posted by Elia'a Muneer on Monday, 29 March 2021

وكانت السلطات اعتقلت بربر عقب الإفراج عنه أمس الاثنين، من أمام سجن النقب الصحراوي، واقتادته للتحقيق في المسكوبية، إلا أنها أفرجت عنه بعد ساعات.

وانطلق موكب الاستقبال إلى مسقط رأس الأسير في رأس العامود بالقدس، حيث استقبلته جماهير حاشدة، وردد المستقبلون، هتافات داعمة للأسيرات والأسرى وتحريرهم من السجون الإسرائيلية.

المصدر: RT + عرب 48