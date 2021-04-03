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محمد علي الحوثي يحذر إيران من "تكرار خطأ" مرتبط بالاتفاق النووي

أخبار العالم العربي

محمد علي الحوثي يحذر إيران من
Reuters
محمد علي الحوثي
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نصح القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، محمد علي الحوثي، إيران بعدم التوقف عن تخصيب اليورانيوم قبل التوصل إلى أي اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وقال الحوثي في تغريدة: "إذا قبلت إيران بالتوقف عن التخصيب قبل تنفيذ الاتفاق فهي تكرر خطأ الاتفاق السابق الذي لم ينفذ مع وجود الضمانات، وسيتم ربط التفاوض بالبرنامج الصاروخي لاحقا".

وأضاف أن "أصل أي اتفاق هو التنفيذ العملي، وليس الحوار والتوقيع فقط كما تفعل الولايات وحلفاؤها باتفاقاتهم واتفاق ستوكهولم الذي رفضوا تنفيذه شاهد".

وصادقت إيران في ديسمبر الماضي على قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" الذي أقره البرلمان، وألزم السلطات بالبدء في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة تزيد عن 20 بالمئة، واستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قوة تتجاوز بنود الاتفاق النووي.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في حين أكد الرئيس الحالي جو بايدن أنه لن يعود إلى الاتفاق إلا إذا امتثلت طهران لبنوده، وهو ما ترفضه إيران وتطالب واشنطن بالعودة أولا، بدون شروط مسبقة ومن دون تفاوض جديد أو إدخال أطراف جديدة على الاتفاق.

المصدر: وكالات

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